I pericoli in agguato

: Inside Out 2 è un film d'animazione del 2024 diretto da Kelsey Mann al suo debutto alla regia; sequel di Inside Out del 2015 prodotto dai Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures, e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. .

Italiano: Sostantivo: insidie f pl . plurale di insidia. Sillabazione: in | sì | die. Etimologia / Derivazione: vedi insidia .