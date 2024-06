Perde se tocca terra con le spalle

: La lotta stile libero e stile greco romano (anticamente "lutta", dal latino lucta ma ancor prima per gli Etruschi il pancrazio era uno spettacolo di intrattenimento di lotta dove erano previsti colpi di pugilato poi questi sempre più posti in disuso nel tempo creando così la purezza di questo straordinario sport scisso in due antichi e nobili stili la lotta libera e la lotta greco romana) è un conflitto forte, violento ma estremamente leale tra gli Atleti combattenti mirato all'incontro/scontro/combattimento inteso a stabilire il vincitore con movimenti costrittivi ma mai contro articolazione.

Italiano: Sostantivo: lottatore m sing . (sport) persona che pratica la lotta. (per estensione)persona che non si arrende mai, non si dà per vinto nella attività che svolge. Sillabazione: lot | ta | tó | re. Pronuncia: IPA: /lotta'tore/ . Etimologia / Derivazione: dal latino luctator . Sinonimi: (sport) atleta, campione, avversario, oppositore, rivale, antagonista. (senso figurato) combattente.