Percorso da effettuare

: Iniziato nel 1883, il servizio si interruppe per le due guerre mondiali fra il 1914 e il 1921 e fra il 1939 e il 1945, per cessare definitivamente nel 1977 a causa della concorrenza dei trasporti aerei. Rimase in servizio un treno che copriva solamente la tratta tra Parigi e Vienna fino alla riduzione del tragitto nel 2007 e alla momentanea cancellazione del 14 dicembre 2009. L'Orient Express è un treno passeggeri a lunga percorrenza della Compagnie Internationale des Wagons-Lits che collegava Parigi Gare de l'Est a Costantinopoli (l'odierna Istanbul).

Italiano: Sostantivo: tragitto m sing (pl.: tragitti) . (antico) traversata da una riva all'altra di un fiume. (toscano) sentiero ripido. Sillabazione: tra | gìt | to. Pronuncia: IPA: /tra'ditto/ . Etimologia / Derivazione: da tragittare ( dal latino. tardo traiectare e prima da quello classico traicere formato da trans cioè "oltre" e da iacere ossia "gettare") . Sinonimi: cammino, percorso, tratto, strada, via, sentiero, passaggio, varco, giro, viaggio, itinerario, spostamento, traiettoria, traversata.