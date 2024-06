Per gli Inglesi è mangiare

Inglese: Sostantivo: eat (pl.: eats) . (familiare) pasto. Verbo: to eat (vai alla coniugazione) (3ª persona sing. presente eats, participio presente eating, passato semplice ate, participio passato eaten) . mangiare. Voce verbale: eat . mangio I eat.. mangi you eat.. mangiamo we eat.. mangiate you eat.. mangiano they eat.. Sillabazione: eat. Pronuncia: (UK) IPA: /it/, SAMPA: /i:t/. (US) IPA: /it/, SAMPA: /it/ Ascolta la pronuncia : .