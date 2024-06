Parte della bicicletta

: .

Italiano: Sostantivo: forcella ( approfondimento) m sing (pl.: forcelle) . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) oggetto meccanico composto da un'asta che a un certo punto si divide in due parti. (per estensione) parte di una bicicletta o di una motocicletta che dal manubrio arriva a racchiudere la ruota anteriore. (botanica) biforcazione di un tronco o di un ramo. Per estensione, il ramo biforcato usato dai rabdomanti per cercare l'acqua.