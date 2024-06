A Parigi: des Italiens

: La parola è stata usata dal XV secolo in Francia dove fu francesizzata in boulevard. Il termine baluardo (balluardo, bellovardo) è attestato dal pieno Cinquecento in Italia fra la corrente terminologia d'architettura e ingegneria militare. Un boulevard (spesso abbreviato in bvd o bd) è una strada di comunicazione posta dove vi erano in precedenza delle mura antiche e deriva dall'olandese bolwerk (che significa appunto "roccaforte", "bastione").

Inglese: Sostantivo: boulevard . (architettura) viale.