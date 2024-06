L opposto del boom

: Il crac Parmalat fu una truffa per bancarotta fraudolenta e aggiotaggio finita col fallimento della società alimentare italiana Parmalat. Considerata la più grande truffa del genere perpetrata da una impresa privata in Europa, venne scoperta solo verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato dimostrato come le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli anni novanta.

Francese: Voce verbale: . craché . participio passato di cracher. Pronuncia: IPA: /ka.e/. Etimologia / Derivazione: vedi cracher .