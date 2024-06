L Oldani chef

: C. Valoroso guerriero, musicista e poeta, accreditato dalla tradizione quale autore di molti Salmi, Davide viene descritto nella Bibbia come un personaggio dal carattere complesso, capace al contempo di grandi crudeltà e generosità, dotato di spregiudicatezza politica e umana ma al tempo stesso in grado di riconoscere i propri limiti ed errori. C. Davide o David (in ebraico , David ben Yishay; Betlemme, 1040 a. C. circa) figlio di Iesse, è stato il secondo re d'Israele durante la prima metà del X secolo a. circa – Gerusalemme, 970 a. Le sue vicende, risalenti all'epoca ebraica, sono raccontate nel Primo e nel Secondo libro di Samuele, nel Primo libro dei Re e nel Primo libro delle Cronache.

Italiano: Nome proprio: Davide ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. (religione) è il celebre Re David, del regno del popolo ebraico; egli è riconosciuto santo anche nella religione cristiana e/o cattolica e quale profeta persino nell’islam re Davide iniziò a costruire il Tempio di Gerusalemme, poi realizzato da re Salomone.. Sillabazione: Dà | vi | de. Pronuncia: IPA: /'davide/ .