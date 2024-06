Ogni forma di ricchezza come il denaro

: Le società di intermediazione mobiliare (in acronimo SIM), in Italia, sono società per azioni che svolgono l'attività di intermediazione mobiliare (non svolgono, a differenza delle banche, intermediazione creditizia). .

Italiano: Aggettivo: mobiliare m e f sing (pl.: mobiliari) . (diritto) di beni mobili. (economia) (commercio) (finanza) (di) titolo emesso da un ente pubblico, privato o sovranazionale col fine di fornire capitali. Verbo: Transitivo: mobiliare (vai alla coniugazione) . (raro) arredare. Sillabazione: mo | bi | lià | re. Pronuncia: IPA: /mobi'ljare/ . Etimologia / Derivazione: da mobile .