Si nutre di false speranze

: . Paradisi per illusi è il secondo album in studio del gruppo musicale italiano Negrita, pubblicato nel maggio 1995 dalla Black Out.

Italiano: Aggettivo: illuso m sing . che si alimenta di illusioni. attonito. Sostantivo: illuso m sing(pl.: illusi) . individuo che crede vanamente nel verificarsi delle proprie congetture. (per estensione) chi non riesce a realizzare i propri desideri Allorché la ragazza, certa ancora di un incontro: "Sei un illuso se crederai di conquistarmi così!".. Voce verbale: illuso . participio passato di illudere.