Non è possibile prevederlo

Italiano: Sostantivo: caso ( approfondimento) m sing (pl.: casi) . (filosofia) (statistica) evento imprevedibile è stato un caso che ci siamo incontrati.. la casualità è successo per caso. il caso vuole che io ci sia già stato.. eventualità nel primo caso ogni cosa si risolverebbe, nell'altro rischieremmo di perdere tutto.. (linguistica) in molte lingue flessive ed agglutinanti, forma assunta da un termine a seconda del ruolo svolto in una frase questo termine è in caso genitivo.