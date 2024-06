Non le hanno i molluschi

: Un osso è una parte anatomica solida dei vertebrati; l'insieme delle ossa di un dato animale ne costituisce lo scheletro. È costituito da una matrice extracellulare molto dura e compatta, mineralizzata, e da una componente di cellule, tra cui abbondano gli osteociti. .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: ossa f pl . plurale di osso; sottintende che siano considerate come un tutt'uno Il calcio è necessario per rafforzare e preservare ossa e denti.. (per estensione) il corpo umano vado a letto a riposare le ossa.. (senso figurato) le spoglie mortali le sue ossa riposano nella tomba di famiglia.. Sillabazione: òs | sa. Pronuncia: IPA: /'ssa/ . Etimologia / Derivazione: vedi osso .