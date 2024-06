Non sa con chi conversare

: .

Italiano: Aggettivo: solo m sing . senza la presenza di altri stando un po' solo, ha acquisito maggior amore per il prossimo.. (obsoleto) unico, senz'altro "Considerando che prima della creazione Dio era solo e che era per così dire cosciente di Sé e se in Lui nulla è cambiato... ebbene: è e sarà sempre il solo Dio".. (senso figurato) persona per così dire single prima che possa avvenire il matrimonio.