Nave da guerra corazzata

: Questo termine è stato utilizzato per una varietà di navi di ruoli e dimensioni differenti. Fregata è il nome che è stato utilizzato per moltissimi e diversi tipi di nave da guerra in differenti periodi storici. Durante il periodo della propulsione a vela, si usava per indicare una nave più piccola e più veloce di un vascello di linea, dotata di un unico ponte completo di batteria e adibita a lavori di pattuglia e di scorta piuttosto che ad azioni militari.

Italiano: Sostantivo: fregata ( approfondimento) f sing (pl.: fregate) . (militare) nave da guerra di scorta. (zoologia), (ornitologia) uccello dei Suliformi; la sua classificazione scientifica è Fregata ( tassonomia). . Voce verbale: fregata . participio passato femminile di fregare. Sillabazione: fre | gà | ta. Pronuncia: IPA: /fre'gata/ . Etimologia / Derivazione: (ornitologia) dal latino scientifico Fregata.