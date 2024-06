La morde il vinto

: . Polvere è un nome generico attribuito alla materia suddivisa in particelle di diametro compreso indicativamente fra 1 e 100 micrometri (o micron).

Italiano: Sostantivo: polvere ( approfondimento) f sing (pl.: polveri) . (fisica) (chimica) aggregato di particelle molto piccole presenti nell'aria. (per estensione) piccoli elementi o filamenti grigiastri presenti nelle case e quindi negli appartamenti ma non soltanto, in teoria [così pare] scorie derivate da diversi materiali. (religione) così come nell'esegesi biblica per Genesi, il primo libro del Pentateuco della Bibbia, è riportato che Adamo ed Eva sono stati creati anche attraverso le terre varie del mondo [oggi] abitato.