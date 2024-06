Il monte dei Francesi

: Il Mont Saint-Michel (in bretone Menez Mikael ar Mor) è un isolotto tidale situato presso la costa settentrionale della Francia, dove sfocia il fiume Couesnon, sul quale venne o era Mons Sancti Michaelis in periculo maris (in latino) o Mont Saint-Michel au péril de la mer (in francese). Attualmente costituisce il centro naturale del comune di Le Mont-Saint-Michel (dipartimento della Manica, regione amministrativa della Normandia); un trattino permette di differenziare tra il comune e l'isolotto: secondo la nomenclatura ufficiale dell'INSEE l'unità amministrativa si chiama (Le) Mont-Saint-Michel, mentre l'isolotto è chiamato Mont Saint-Michel.

Bretone: Verbo: mont (radice : a-) . andare.. Pronuncia: IPA: /'m~nt/ . Etimologia / Derivazione: Del bretone medio monet. . Varianti: monet. Devri, mont su Le dictionnaire diachronique du breton. Francese: Sostantivo: mont . (araldica) rappresentazione stilizzata della cima di un monte: presenta frequentemente tre cime dette coupeau. (araldica) Le guide de l'héraldique, di Claude Wensler - edito a Rennes nel 2002.