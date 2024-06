I monologo del suonatore

: Colui che suona da solo in una composizione o in una parte di un brano musicale viene detto solista. L'assolo, inteso come breve esecuzione solistica, a volte con virtuosismi, può esistere in ogni genere musicale. . In musica un assolo, o solo, è una breve sezione solistica presente in un brano, oppure un brano musicale eseguito da un unico suonatore o cantante.

Italiano: Sostantivo: assolo ( approfondimento) m inv . (musica) parte di un brano musicale affidata ad un solo musicista, facente spesso parte di un'orchestra (in particolare) nella musica rock e nei suoi sottogeneri, riproduzione della melodia del ritornello di una canzone con la chitarra elettrica, suonata molto spesso nell'interludio.. (per estensione) prestazione individuale eseguita in maniera brillante.