molestare opprimere

: In occasione dell'uscita del film la canzone è stata ripubblicata ed è stato anche realizzato un video promozionale in cui appaiono la band insieme ai protagonisti Chlusmky e Culkin. Il titolo originale del film fa riferimento alla canzone del 1964 My Girl dei The Temptations, che infatti appare nel finale e viene citato nei titoli di coda del film, oltre ad apparire nel trailer in lingua inglese. Papà, ho trovato un amico (My Girl) è un film del 1991 diretto da Howard Zieff e interpretato da Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Anna Chlumsky e Macaulay Culkin.

Italiano: Verbo: Transitivo: tormentare (vai alla coniugazione) . causare sofferenza. (per estensione) dare, arrecare insopportabile fastidio ad una persona. Sillabazione: tor | men | tà | re. Pronuncia: IPA: /tormen'tare/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo tormentare che deriva da tormentum cioè "tormento" . Sinonimi: torturare, tribolare, straziare, perseguitare, maltrattare, martirizzare, malmenare, tartassare, martoriare, angariare.