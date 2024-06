Meschinità di vedute

: . Gaio Petronio Arbitro a volte citato come Tito Petronio Nigro (in latino Gaius Petronius Arbiter; Marsiglia, 27 – Cuma, 66), conosciuto anche semplicemente come Petronio, è stato uno scrittore e politico romano del I secolo, famoso durante il principato di Nerone e presunto autore del Satyricon.

Italiano: Sostantivo: grettezza f sing (pl.: grettezze) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: gret | téz | za. Pronuncia: IPA: /gret'tettsa/ . Etimologia / Derivazione: deriva da gretto .