La merce dei robivecchi

: . La stella rossa a cinque punte è spesso usata come simbolo del comunismo o del socialismo, ma anche in emblemi e vessilli o in marchi commerciali.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: usata f sing . femminile di usato. Voce verbale: usata . participio passato femminile singolare di usare. Sillabazione: u | sà | ta. Etimologia / Derivazione: (aggettivo)vedi usato. (voce verbale) vedi usare. Citazione: Sinonimi: adoperata, smessa, vecchia, antica, consunta , consumata, logora, lisa, lacera. di seconda mano, d’occasione. solita, esercitata, usuale, consueta, normale , banale, ordinaria, comune, corrente, ricorrente, andante.