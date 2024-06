Maturano innanzi tempo

: Sebbene l'età maggiorenne (età adulta legale) e l'età per il matrimonio siano in genere 18 anni, queste soglie possono differire nelle diverse giurisdizioni. Il matrimonio precoce è un matrimonio o un’unione domestica, formale o informale, tra un bambino e un adulto, o tra un bambino e un altro bambino. In alcune regioni, l'età legale per il matrimonio può arrivare fino a 14 anni, e le tradizioni culturali a volte sostituiscono le disposizioni legali.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: precoci m e f pl . plurale di precoce. Sillabazione: pre | cò | ci. Etimologia / Derivazione: vedi precoce . Sinonimi: (di frutti) acerbi, primaticci. (di parti) prematuri, anticipati, anzitempo, immaturi. (senso figurato) avanzati, progrediti, molto sviluppati. (per estensione) (di individui) acuti, intelligenti, svegli. Contrari: (di frutto) maturi. (di parti) tardivi, posticipati.