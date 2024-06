: Fondata nel febbraio 2014 come come unità paramilitare di volontari di orientamento neonazista, guidati dal militare e politico suprematista bianco Andrj Blec'kyj, che ne fu primo comandante, durante le prime fasi della guerra del Donbass, in risposta ai guerriglieri secessionisti filo-russi e agli omini verdi (truppe della Federazione Russa prive di distintivi). La 12ª Brigata operazioni speciali "Azov" (in ucraino 12- «», 12-ta bryhada special'noho pryznacennja «Azov», unità militare 3057), nota anche con le precedenti denominazioni di Reggimento Azov e Battaglione Azov, è un'unità militare ucraina con compiti militari e di polizia.

Ebraico: Espressione: lascia perdere. Pronuncia: azov .