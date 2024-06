Il manoscritto del dramma

: . Il copione nel linguaggio teatrale e cinematografico è l'insieme delle battute che gli attori devono recitare; ad ogni attore è assegnato un ruolo da interpretare nell'ambito del copione.

Italiano: Sostantivo: copione m sing (pl.: copioni) . (arte), (teatro), (cinematografia) testo di un dramma, da cui derivano le parti di chi recita. Sostantivo: copione m sing . (familiare) chi copia solitamente i compiti in classe. (per estensione)chi scimmiotta qualcuno. Sillabazione: co | pió | ne. Etimologia / Derivazione: (sceneggiatura) accrescitivo di copia. (chi copia) deriva da copiare.