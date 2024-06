Manda in passerella le sue creazioni

: Valentino Clemente Ludovico Garavani, noto semplicemente come Valentino (Voghera, 11 maggio 1932), è uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio. Il brand Valentino produce abiti di alta moda per uomo e donna, accessori, profumi e pret-a-porter ed è da sempre un simbolo di eleganza e raffinatezza made in Italy all'interno del panorama internazionale. .

Italiano: Sostantivo: stilista ( approfondimento) m e f sing . (professione) chi progetta e crea la moda e lo stile di collezioni e capi nel settore dell’abbigliamento e degli accessori una vera stilista sa cos'è la bellezza ed apprezza i colori.. Sillabazione: sti | lì | sta. Pronuncia: IPA: /sti'lista/ . Etimologia / Derivazione: derivato da stile, sul modello dell'inglese stylist . Sinonimi: creatore di moda, ideatore di moda, designer, modellista, figurinista, modista, sarto.