Si leggono ai bimbi

: La favola è un genere letterario caratterizzato da brevi composizioni, in prosa o in versi, che hanno per protagonisti di solito animali – più raramente piante o oggetti inanimati – e che sono fornite di una "morale". .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: favole f . femminile plurale di favola. Sillabazione: fà | vo | le. Pronuncia: IPA: /'favole/ . Etimologia / Derivazione: vedi favola .