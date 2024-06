Lavora in banca

: Gorbaciof è un film del 2010 diretto da Stefano Incerti. .

Italiano: Sostantivo: cassiere m sing . (professione) (economia) (commercio) chi riscuote denaro per conto di una banca o di un'azienda. (per estensione) (scherzosamente) individuo che, in una vacanza tra amici, gestisce il denaro comune. Sillabazione: cas | siè | re. Pronuncia: IPA: /kas'sjre/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di cassa .