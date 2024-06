La Johansson attrice

: Ha fatto il suo esordio cinematografico come attrice bambina nel 1994 in Genitori cercasi, ottenendo i primi riconoscimenti per i suoi ruoli in Manny & Lo (1996), L'uomo che sussurrava ai cavalli (1998) e Ghost World (2001). Scarlett Ingrid Johansson (New York, 22 novembre 1984) è un'attrice e cantante statunitense. Per i suoi ruoli nei film La ragazza con l'orecchino di perla (2003), Lost in Translation - L'amore tradotto (2003), Una canzone per Bobby Long (2004), Match Point (2005), Storia di un matrimonio (2019) e Jojo Rabbit (2019) ha ricevuto in tutto cinque candidature ai Golden Globe, quattro al premio BAFTA e due al premio Oscar, e per il secondo film citato si è aggiudicata il BAFTA alla migliore attrice protagonista.

Inglese: Nome proprio: Scarlett . nome proprio di persona inglese femminile.