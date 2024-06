Un isolotto da vacanze

: Un atollo è una scogliera madreporica circolare o di ferro di cavallo che racchiude una laguna interna, collegata al mare da canali chiamati pass. Gli atolli rappresentano il tipo più complesso di scogliera corallina sia per la morfologia, sia per le origini. Si sviluppano in mare aperto soprattutto nella regione indo-pacifica (Oceano Indiano e Oceano Pacifico) nella fascia intertropicale, in corrispondenza di isole vulcaniche sommerse, spesso a grande distanza dalla piattaforma continentale e dalle grandi isole.

Italiano: Sostantivo: atollo ( approfondimento) m sing(pl.: atolli) . (geografia) scogliera corallina a forma di anello irregolare, che racchiude una laguna interna comunicante col mare per mezzo di canali, tipica dell'Oceano Pacifico equatoriale. galleggiante sul quale possono stare più individui. Sillabazione: a | tòl | lo. Pronuncia: IPA: /a'tllo/ . Etimologia / Derivazione: Da una voce delle Maldive che vuol dire "isola laguna", attraverso l'inglese .