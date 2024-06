Lo inventario degli immobili

: Generalmente è costituito dall'insieme di documenti, mappe e atti, che descrivono i beni immobili (indicando luoghi e confini), nome dei possessori, rendite, ed eventuali vincoli o diritti su di essi. Il termine catasto (derivato dalla lingua greca atst, o at st, "riga per riga") viene utilizzato, in senso generale, per indicare qualsiasi rilevamento sistematico di terreni ed edifici, tipicamente accompagnato da una mappa e da un registro.

Italiano: Sostantivo: catasto ( approfondimento) m (pl.: catasti) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) inventario delle proprietà a scopo fiscale. Sillabazione: ca | tà | sto. Pronuncia: IPA: /ka'tasto/ . Etimologia / Derivazione: dal greco bizantino atst ossia registro ( fonte Treccani); dal greco: katastikon ossia registro: kata stikon ovvero riga per riga . Sinonimi: (storia) registro degli immobili.