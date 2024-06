Lo invade un prodotto di successo

: Con l’ampliarsi dei commerci a livelli sempre più globali macroeconomici il significato di mercato ha assunto anche valenze più vaste comprendenti inoltre categorie merceologiche le più varie: mercato finanziario, mercato del lavoro, mercato immobiliare, e svolto in luoghi non topograficamente definiti anche virtuali e non pubblici. Il mercato originariamente era solo il luogo fisico in cui si svolgeva in date prestabilite a cadenza regolare la compravendita pubblica di prodotti agricoli o manifatturieri tra diversi offerenti.

Italiano: Sostantivo: mercato ( approfondimento) m sing (pl.: mercati) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) luogo ideale o concreto di acquisto e vendita di beni e servizi "Pur secondo le direttive del mercato libero, la Leoncino resta appunto comunque assai simile alla Scrambler". concorrenza di mercato: tra società differenti per prodotti simili. libero mercato: anche attraverso la globalizzazione, è possibilità di trattative anche con Paesi esteri e talvolta per privatizzazioni.