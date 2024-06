inusuali inconsueti

: Gli antipsicotici atipici, conosciuti anche come antipsicotici di seconda generazione, sono una classe di psicofarmaci appartenenti alla categoria degli antipsicotici utilizzati per il trattamento di condizioni psichiatriche come la schizofrenia, le psicosi, il disturbo bipolare ma anche, in alcuni particolari casi, per il trattamento della depressione. Si differenziano dagli antipsicotici di prima generazione per avere un meccanismo d'azione più complesso, caratterizzato da una minore affinità per i recettori dopaminergici e un'azione su alcuni sottotipi recettoriali serotoninergici (come l'antagonismo al 5HT2A e 5HT2C): ciò permette di migliorare il profilo di effetti collaterali, soprattutto quelli di tipo extrapiramidale, rigidità muscolare e tremori involontari.

Italiano: Aggettivo: atipici m pl . plurale di atipico. Sillabazione: a | tì | pi | ci. Pronuncia: IPA: /a'tipiki/ . Etimologia / Derivazione: vedi atipico . Sinonimi: anormali, originali, inconsueti, inusuali, strani, anomali, bizzarri. Contrari: comuni, consueti, tipici, normali, ordinari.