L influsso delle stelle

: Il piano astrale, chiamato altresì mondo astrale o mondo del desiderio (kamaloka in sanscrito), secondo alcune tradizioni esoteriche, religiose, e parte del pensiero new age, è un luogo metafisico intermedio, in cui la dimensione spirituale superiore si abbassa di livello, tramutandosi in mera energia psichica: si tratterebbe quindi di una sorta di limbo situato tra il mondo dello spirito e quello terrestre.

Italiano: Aggettivo: astrale m e f sing (pl.: astrali) . (fisica) (astronomia) che riguarda un astro. Sillabazione: a | strà | le. Pronuncia: IPA: /as'trale/ . Etimologia / Derivazione: Deriva da astro . Sinonimi: stellare, celeste, cosmico, siderale. (senso figurato) sublime, eccezionale, grandioso. Contrari: terrestre.