Incitare con dei consigli

: Anche i verbi deponenti possono essere transitivi e intransitivi e possono essere suddivisi in quattro coniugazioni: I coniugazione che presenta la terminazione dell'infinito presente in ari II coniugazione che presenta la terminazione dell'infinito presente in eri III coniugazione che presenta la terminazione dell'infinito presente in i IV coniugazione che presenta la terminazione dell'infinito presente in iri Questi verbi si coniugano come la forma passiva della corrispondente coniugazione, tranne che nel participio presente e futuro, nell'infinito futuro, nel gerundio e nel supino accusativo, dove mantengono forma e significato attivi. Accanto ai verbi attivi e passivi, in latino vi sono anche i verbi deponenti e i verbi semideponenti. I verbi deponenti sono così chiamati poiché hanno deposto la forma attiva e presentano forma passiva, pur conservando un significato attivo.

Italiano: Verbo: Transitivo: esortare (vai alla coniugazione) . cercare di persuadere qualcuno a fare una determinata cosa. (per estensione) portare qualcuno ad uno stato interiore caratterizzato in modo da poter convincere ad agire liberamente in bene o in male oppure a decidere se fare o meno una o più scelte. Sillabazione: e | sor | tà | re. Pronuncia: IPA: /zr'tar/ . Etimologia / Derivazione: dal latino exhortari, composto di ex- rafforzativo e di hortari, esortare .