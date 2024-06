incitamento vocale

: I Verdi/Alleanza Libera Europea - Verdi/ALE (in inglese: The Greens/European Free Alliance - Greens/EFA; in francese: Les Verts/Alliance Libre Européenne - Verts/ALE) sono un gruppo politico del Parlamento europeo costituitosi nel 1999; aggrega formazioni di orientamento ambientalista, regionalista e progressista, nella specie il Partito Verde Europeo (già Federazione Europea dei Partiti Verdi), l'Alleanza Libera Europea, il Partito Pirata Europeo e Volt Europa.

Ceco: Congiunzione: ale . ma, tuttavia Prišel, ale pozde. — È arrivato, ma troppo tardi... ma To je ale škoda! — Ma che peccato!.. Pronuncia: IPA: /al/ . Sinonimi: avšak. Inglese: Sostantivo: ale (pl.: ales) . (gastronomia) birra fermentata. Latino: Voce verbale: ale . seconda persona singolare dell'imperativo presente attivo di alo. Pronuncia: (pronuncia classica) IPA: /a.le/. Etimologia / Derivazione: vedi alo .