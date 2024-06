Impulso a procedere

: In fisica, con spinta si intende la forza di reazione scambiata tra due o più due corpi in base al terzo principio della dinamica. Un esempio è la spinta idrostatica, quantificabile grazie al principio di Archimede. In ambito aeronautico si definisce spinta la forza generata dalla variazione di quantità di moto di un propellente, quantitativamente descritta dal secondo e terzo principio della dinamica.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: spinta f sing . femminile di spinto. Sostantivo: spinta ( approfondimento) f sing (pl.: spinte) . (fisica) (meccanica) spostamento di un oggetto per mezzo di una pressione. forza esercitata su qualcuno o qualcosa con l'intenzione di spostarlo o mantenere un equilibrio. (aeronautica) (tecnologia) (ingegneria) forza generata dalla variazione di quantità di moto di un propellente.