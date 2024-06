improvvisi dolori

: . Il parco nazionale dei laghi di Plitvice (in croato Nacionalni park Plitvicka jezera) è un'area naturale protetta che si trova in Croazia, nel complesso montuoso di Licka Plješivica, in un territorio di fitte foreste, ricco di corsi d'acqua, laghi e cascate.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: fitte f plur . femminile plurale di fitto. Voce verbale: fitte . participio passato femminile plurale di figgere. Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi fitto. (voce verbale) vedi figgere.