importanti riunioni

: Fuori dalla politica, il termine indica genericamente un insieme di persone riunite per scopi comuni e scambio d'opinioni. Il termine congresso è usato per indicare: il parlamento di certi stati; l'assemblea alla quale spetta il massimo potere decisionale nei partiti, sindacati e altre associazioni. Il termine "Congresso" è inoltre presente nella denominazione di alcuni partiti, soprattutto in stati ex colonie britanniche, come sinonimo di partito (si pensi al Congresso Nazionale Indiano).

Italiano: Sostantivo, forma flessa: congressi m . plurale di congresso. Sillabazione: con | grès | si. Etimologia / Derivazione: vedi congresso.