impiccio imbroglio

: In Italia è uscito al cinema il 5 settembre 1986 distribuito dalla 20th Century Fox. . Grosso guaio a Chinatown (Big Trouble in Little China) è un film statunitense del 1986 diretto da John Carpenter. Il film mescola elementi da commedia con quelli del genere fantastico e delle pellicole di arti marziali.

Italiano: Sostantivo: guaio ( citazioni) m sing (pl.: guai) . situazione spiacevole che può evolversi positivamente o negativamente. (antico) (letterario) forte lamento, grido (specialmente al plurale). Sillabazione: guà | io. Pronuncia: IPA: /'gwajo/ . Etimologia / Derivazione: l'origine di tale parola è discussa su due ipotesi. La prima ipotizza una derivazione dal termine spagnolo e portoghese guaya, che indica un'esclamazione di dolore; la seconda dal germanico wài che deriva da weh cioè "dolore" .