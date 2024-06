impellente bisogno

: In filosofia la necessità è un principio metafisico secondo il quale la dinamica della materia in ogni suo aspetto (compresa quella biologica) è governata da un nesso diretto causa/effetto, ovvero da causalità lineare, sicché si nega la realtà del caso. La concezione necessitaristica, a base del determinismo, teorizza inoltre che l'evidenza della casualità nel divenire della materia deve essere considerata quale pura ignoranza di qualche causa sconosciuta.

Italiano: Sostantivo: necessità ( approfondimento) f inv . (filosofia) bisogno assoluto. bisogno in caso di necessità di un duplicato della chiave dell'automobile, occorre rivolgersi ad un Service Center portando con sé il numero del telaio del veicolo.. (senso figurato) (per estensione) in un ordine strutturato in modo organizzato, sono cose e/o individui con peculiarità proprie differenti ma simili e perciò mutuamente speculari appunto nel medesimo insieme complesso e perfetto le vite di tutte le create e le creature del mondo sono necessità in quanto formate e costituite in verità.