Impegna l architetto

: . La progettazione nelle scienze applicate, è l'attività promossa dal progettista, che è alla base della costruzione / realizzazione di qualsiasi oggetto complesso, sia esso materiale o soltanto concettuale attraverso la stesura di un progetto.

Italiano: Sostantivo: progettazione ( approfondimento) f sing (pl.: progettazioni) . (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) esecuzione di disegni e calcoli per definire indicazioni e regole per realizzare manufatti e servizi la progettazione di una caserma.. Sillabazione: pro | get | ta | zió | ne. Pronuncia: IPA: /prodetta'tsjone/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di progettare (dal francese projeter che deriva dal latino tardo proiectare cioè "gettare avanti") .