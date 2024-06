Un grosso anfibio asiatico

: Sono note come salamandre alligatore o salamandre giganti asiatiche. Cryptobranchidae Fitzinger, 1826 è una famiglia di anfibi caudati che vivono in ruscelli e stagni degli Stati Uniti orientali, della Cina e del Giappone. La salamandra gigante giapponese (Andrias japonicus), per esempio, raggiunge 1,44 m, si nutre di pesci e crostacei e sappiamo che in cattività può vivere più di 50 anni. Attualmente sono i più grandi anfibi viventi conosciuti.

Giapponese: Sostantivo: (romaji osanshouo) . salamandra gigante giapponese.