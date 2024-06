Grossi cani da guardia

: Il termine mastino viene usato per designare alcune razze canine della famiglia dei Molossoidi caratterizzate da fisico robusto e massiccio, utilizzate sia per la guardia della proprietà sia per la difesa personale del padrone, di origine molto antica. Da un punto di vista sistematico, "mastino" non indica oggi una sotto-sezione dei Molossoidi, essendo i mastini più o meno equamente distribuiti tra la sotto-sezione "dogue" e la sotto-sezione "cani da montagna".

Italiano: Sostantivo, forma flessa: mastini m . plurale di mastino. Sillabazione: ma | stì | ni. Etimologia / Derivazione: vedi mastino .