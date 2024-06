Un grizzly

: Si trovano infatti in Nordamerica, Sudamerica, Europa e Asia. Sebbene oggi siano rappresentati solo da otto specie, essi sono molto diffusi e sono presenti in un'ampia varietà di habitat di tutto l'emisfero boreale e, in parte, di quello australe. Gli ursidi (Ursidae Fischer de Waldheim, 1817) sono una famiglia di mammiferi appartenenti al sottordine dei caniformi (pur essendo la maggior parte delle specie onnivore).

Italiano: Nome proprio: Orso m . nome proprio di persona maschile.