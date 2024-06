Lo si grida ai novelli sposi

: Il bacio è un'importante fonte di contatto fisico fra due persone ed è per questo che assume diverse caratteristiche e significati a seconda del contesto, e oggi è diventata in molte culture del mondo una comune forma di espressione di affetto, ma anche di amore, passione, amicizia, rispetto, un saluto, e molte altre ancora. Durante questo contatto, le labbra della persona baciante possono o meno aspirare leggermente dell'aria, creando il tipico rumore dello "schiocco". Il bacio consiste tipicamente nel contatto tra le labbra di una persona e quelle di un'altra, ma più in generale il contatto può avvenire anche verso una qualsiasi altra parte del corpo di un'altra persona.

Italiano: Aggettivo: bacio m sing . (obsoleto) volto a tramontana, rivolto a nord. Sostantivo: bacio ( approfondimento) m sing (pl.: baci) . (antropologia) (sessualità) accostamento delle labbra su qualcuno o qualcosa per esprimere amore, affetto, rispetto. (obsoleto) posto ove non si vede mai il sole. Sillabazione: bà | cio ba | cì | o (aggettivo). Pronuncia: IPA: /ba'to/ . Etimologia / Derivazione: dal latino basium dal latino opacivus (per aggettivo) .