Grava sul basto

Italiano: Sostantivo: soma f sing . Antica unità di misura di superficie e di capacità per materiali e derrate, di valore diverso secondo il materiale e le varie regioni, usata in Italia prima dell’adozione del sistema metrico decimale. Carico trasportato sul dorso da muli, asini, cavalli e altri animali da trasporto. (biologia) insieme di cellule formanti organi e tessuti in un organismo pluricellulare.