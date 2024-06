È gratuita solo di giorno

: Licht, e all’agg. Tale intervallo, definito spettro visibile, è compreso tra le lunghezze d'onda di circa 700 e 400 nanometri (tra le frequenze di circa 428 e 750 THz), corrispondenti rispettivamente alla luce rossa e violetta. gr. Col termine luce (dal latino lux lucis, ant *louk-s, affine al sanscr. roká-, armeno loys, gotico liuhath, ted. e «brillante, bianco») s'intende la porzione dello spettro elettromagnetico che risulta visibile dall'occhio umano.

Italiano: Sostantivo: luce ( approfondimento) f sing (pl.: luci) . (fisica) parte di spettro elettromagnetico in grado di essere vista dall'occhio umano grazie ad Einstein, si è scoperto che anche la luce curva in presenza del sole. La luce passa attraverso le finestre. produrre luce.. (per estensione) l'effetto visivo prodotto Questa stanza ha bisogno di un po' più di luce.. (architettura) distanza fra i due piedritti di un arco.