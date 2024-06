Si gonfia in caso di incidente

: . L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione di un'automobile per proteggere i passeggeri dagli urti in caso di incidente stradale.

Italiano: Sostantivo: airbag . (forestierismo) (tecnologia) (tessile) dispositivo di sicurezza montato sulle automobili e sulle motociclette, composto da un cuscino salvavita che gonfiandosi repentinamente permette di attutire l'impatto a seguito di un grave scontro Se non si indossa la cintura di sicurezza e/o non si sta seduti correttamente , gli airbag non potranno offrire il livello di protezione massimo in caso di incidente.