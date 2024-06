Giova per la sinusite

: Il diametro delle particelle è normalmente compreso fra 1 µm e 1 nm, ma nel caso in cui vi siano moti turbolenti anche particelle di dimensioni maggiori possono essere incluse. Un aerosol è un tipo di colloide in cui un liquido o un solido sono dispersi in un gas. Esempi tipici di aerosol naturali sono le nuvole, la nebbia (esteso e pesante addensamento di minuscole gocce d'acqua), la foschia (addensamento leggero di minuscole gocce d'acqua), il pulviscolo atmosferico.

Italiano: Sostantivo: aerosol ( approfondimento) m sing . (fisica) (chimica) (medicina) (farmacologia) colloide formato da una dispersione liquida o solida in un gas. Sillabazione: ae | rò | sol. Pronuncia: IPA: /,aero'sl/ . Etimologia / Derivazione: da aero- e sol, contrazione di hydrosol . Sinonimi: micronizzazione, nebulizzazione. nebulizzatore, spruzzatore. areosolterapia, inalazione.