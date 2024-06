Il giorno latino

: C'è un salto di stile rispetto al latino classico: il ritmo è accentuativo e non quantitativo, e i versi sono rimati con rima baciata (AAA, BBB, CCC) a eccezione delle ultime due strofe. Il metro è trocaico. Sono in molti a ritenerla una composizione poetica medievale tra le più riuscite. Dies irae, cioè «il giorno dell'ira [divina]», è una celebre sequenza in lingua latina attribuita a Tommaso da Celano.

Inglese: Voce verbale: dies . 3ª pers sing presente semplice di die. Sostantivo: dies pl . plurale di die. Latino: Sostantivo: dies . Giorno.. Giorno stabilito, termine di scadenza, data (illa dies, quel giorno), (dies adscripta, il giorno datato).. Tempo, il passare del tempo.. Pronuncia: -(Latino classico) IPA: /'di.es/, ['dies] .- (Latino moderno ecclesiastico) IPA: /'di.es/, ['dies] .