I gialli protestarono in Francia

: La sua origine è francese e risale alla prima metà del XVII secolo. Per esempio d'estate lo si vede in sostituzione della giacca, sopra a una camicia a maniche corte con cravatta, abbinato a bermuda. È un capo tipicamente maschile. Il gilet (termine francese, AFI: /il/), in italiano gilè, è un tipo di maglione, completamente chiuso, senza maniche, che presenta scollature di vari tipi (a V o U, per definire due grandi categorie).

Italiano: Sostantivo: gilè ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (abbigliamento) panciotto privo di maniche che gli uomini indossano sotto la giacca. Sillabazione: gi | lè. Pronuncia: IPA: /di'l/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal francese gilet . Sinonimi: gilet.